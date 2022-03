Torreira marcou, 'empatou' o Inter Milão e ficou... sem um dente

O uruguaio Lucas Torreira viveu este sábado um jogo repleto de incidências. Diante do Inter Milão , numa partida que seria sempre de dificuldade máxima para a Fiorentina - até porque do outro lado está a equipa campeã em título -, o médio que está em Florença cedido pelo Arsenal marcou um golo, ajudou os viola a empatar (1-1) e, pelo meio... ficou sem um dente.Não se sabe ao certo em que momento tal sucedeu, mas a verdade é que nos minutos finais foi possível vê-lo com algodão na boca, como se pode observar pela terceira foto acima. Ora, apesar de estar sem um dente, e naturalmente algo debilitado, Torreira continuou em campo até final. E depois da partida não perdou a boa disposição, com uma publicação nas redes sociais na qual destacou o ponto ganho... e o dente perdido.