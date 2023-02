Vincenzo Italiano: «Com este resultado será mais fácil concretizar o objetivo da passagem»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vincenzo Italiano, treinador da Fiorentina, mostrou-se "contente" pela exibição dos seus jogadores na goleada (4-0) sobre o Sp. Braga, na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência.





"Uma noite perfeita? Interpretámos bem o jogo, estivemos sempre concentrados, os jogadores perceberam que era uma partida em que não podíamos falhar, a equipa esteve sempre em jogo e, depois, em superioridade numérica, geriu a vantagem, que é boa para a segunda mão", atirou o técnico da 'La Viola'.

"Estou contente, a equipa jogou com grande dinamismo e ritmo e hoje surgiu a qualidade dos nossos avançados, que tem faltado. Havia uma certa ansiedade, porque os resultados não estavam a aparecer. Temos que dar continuidade não só ao resultado, mas também à exibição, que quero que se repita em vários jogos seguidos", continuou, terminando com um discurso otimista: "Construímos este 4-0 e demos um belo passo em frente. Temos que respeitar o jogo da segunda volta e estar atentos e concentrados, mas sabemos que com este resultado será mais fácil concretizar o objetivo da passagem à fase seguinte."