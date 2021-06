Vincenzo Italiano é o novo treinador da Fiorentina

Vincenzo Italiano, que estava ao serviço do Spezia, vai assumir o comando técnico da Fiorentina, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga italiana.

O técnico, de 43 anos, vai substituir no cargo Gennaro Gattuso, que saiu do clube cerca de três semanas depois de assumir funções por incompatibilidades com a direção da Fiorentina.

Vincenzo Italiano tinha renovado o contrato com o Spezia até 2023, depois de garantir a manutenção no escalão máximo na temporada passada, mas conseguiu libertar-se para assumir o comando da Fiorentina.