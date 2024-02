Jogador do Génova recorda dia em que foi surpreendido por Mourinho: «Disse-me que o filho era meu fã»

Djed Spence, lateral inglês de 23 anos, recordou esta sexta-feira uma história que lhe é muito especial e particular com José Mourinho.

De acordo com as declarações prestadas pelo atual jogador do Génova, emprestado pelo Tottenham até ao final da temporada, ao jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport', o treinador português surpreendeu-o no final de uma partida entre Tottenham e Middlesbrough - clube que o jovem defesa representava na altura -, a contar para a Taça de Inglaterra.

"O Mourinho veio [até ao balneário], dirigiu-se a mim e pediu-me para que lhe desse a camisola para ele oferecer ao filho dele, que era um fã meu. Fiquei surpreendido, tenho que admitir. Afinal de contas, estamos a falar de um dos melhores treinadores do mundo", disse o futebolista.

Apesar de ambos terem um passado em comum no Tottenham, tanto Djed Spence como José Mourinho não coincidiram no clube no mesmo período.