A entrada dura de antigo jogador do Benfica que deixou o Hellas Verona a jogar com 10 frente à Roma

Pawel Dawidowicz, que representou o Benfica B entre 2014 e 2016, inaugurou o marcador no Verona-Roma aos 27 minutos, mas pouco depois viu vermelho direto e acabou expulso (36'), após uma entrada dura sobre Zaniolo. Um lance em que foi necessária a intervenção do VAR e no qual Miguel Veloso, ex-jogador do Sporting, também esteve envolvido.