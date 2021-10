Filho de Simeone admite: «Fui para as Maldivas de lua de mel e treinei todos os dias»

Emprestado pelo Cagliari ao Hellas Verona, Giovanni Simeone, o filho de Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, fez de tudo para chegar ao novo clube na máxima força no início desta época e até treinou na lua de mel, conforme contou numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport'.





"Preparei-me muito para esta época, tenho muita confiança em mim e na equipa", disse o avançado argentino, de 26 anos, que já marcou dois golos em cinco jogos."Tenho fé na ideia e na identidade do Verona e isso depois reflete-se em mim. Sinto-me melhor do nunca. O diretor, D’Amico, telefonou-me e fez-me perceber o quanto eles me queriam. Segundo me disse, eu ia encaixar na perfeição no grupo de ele tinha razão", acrescentou.Por isso, Giovanni fez de tudo para se apresentar no seu máximo. "No ano passado não estive exatamente ao meu nível. Pensei para comigo que tinha de treinar e jogar sempre no limite. Este verão fui para as Maldivas de lua de mel e treinei todos os dias. Felizmente a minha mulher,Giulia, gosta de ir ao ginásio, caso contrário tinha pedido logo o divórcio."O avançado explicou ainda nesta entrevista que não gosta de ser comparado com o pai. "Não gosto das comparações. Tento ser eu mesmo e dar o meu melhor. O meu pai continua a ser um ídolo. Há uns tempos ligou-me e passou-me ao [Hernan] Crespo. Ele disse-me 'tu és bom mas tens de ser mais malandro'. Mas eu não sou assim, luto de forma honesta, respeito e gosto de ser respeitado. Não estou interessado em ser como o meu pai nesse aspeto, consigo reagir mas sem provocar."