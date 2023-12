Hellas Verona alvo de buscas: faturas falsas sob suspeita

As autoridades italianas fizeram ontem buscas e apreensões na sede do Hellas Verona, no âmbito da operação ‘Cyrano’, dirigida pelo Ministério Público de Reggio Emilia: 26 pessoas ligadas ao clube, incluindo o presidente Maurizio Setti, estarão a ser investigadas por alegadas irregularidades na emissão de faturas falsas há quatro anos.Segundo a imprensa italiana, em causa estará uma alegada fraude fiscal do emblema da Serie A no valor de 50 mil de euros. "A justiça está a investigar uma empresa que prestou serviços, não o Hellas Verona", esclareceu o clube.