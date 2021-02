Jovem jogador do Verona sofre queda de quatro metros após ter sido eletrocutado

Andrea Gresele, jovem jogador dos escalões de formação do Verona, está internado nos cuidados intensivos depois de ter sofrido um choque elétrico, seguido de uma queda de quatro metros.





Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene.



Forza Andrea!#HVFC pic.twitter.com/Jqzh0slPTo — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 8, 2021

Segundo o diário 'L'Arena', tudo terá acontecido durante uma saída à noite com uns amigos.Ao que parece o jogador, de 18 anos, terá usado uma cadeira para galgar uma vedação da linha de comboio. Depois, subiu ao topo de uma carruagem, onde terá sido eletrocutado depois de tocar nos cabos de alta tensão.Gresele acabou por cair de uma altura de quatro metros, sofrendo a fratura de uma vértebra, um hematoma craniano e uma queimadura na mão.O clube publicou uma mensagem de apoio ao jovem jogador nas redes sociais. "Estamos contigo, com os teus entes queridos e com aqueles que como nós gostam de ti. Força, Andrea!"