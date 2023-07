Miguel Veloso diz adeus ao Verona: «É difícil explicar todas as emoções que estou a passar»

O internacional português Miguel Veloso vai deixar o Verona, da Serie A, fechando uma ligação de quatro épocas ao serviço do emblema que capitaneava, anunciou o médio de 37 anos.

"Infelizmente é hora de me despedir, e é difícil explicar todas as emoções que estou a passar. Foram anos verdadeiramente inesquecíveis onde tive o privilégio de defender a camisola do 'gialloblù' [amarelo e azuis] e usar a braçadeira de capitão", escreveu o jogador nas redes sociais.

Miguel Veloso, formado no Sporting, entrou na equipa principal em 2006 e saiu dos leões quatro anos depois, em 2010, rumando ao Génova, também de Itália, onde atuou duas épocas, antes de rumar à Ucrânia para representar o Dinamo Kiev, durante quatro temporadas, para depois regressar ao Génova por mais três anos, antes de passar para o Verona, em 2019.

"Estou muito emocionado porque deixo para trás companheiros fabulosos, muitos dos quais tenho a sorte de hoje poder chamar de amigos, com quem partilhei esforços nos treinos, batalhas no campo, momentos de alegria e sofrimento", assinalou, deixando agradecimentos a toda a estrutura do Verona, e com palavras especiais para os adeptos.

"Agradeço a todos os adeptos do Hellas [Verona] e a todos os veroneses pelo carinho e apoio que sempre me deram, mesmo nos momentos mais difíceis, e por sempre me fazerem sentir verdadeiramente em casa. Agora, apesar de tudo, os nossos caminhos estão divididos, mas o meu coração estará sempre ligado a estas cores e a esta cidade", lançou o esquerdino nascido em Coimbra em 1986.