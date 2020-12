Miguel Veloso marca no empate do Verona em casa da Fiorentina

O português Miguel Veloso marcou este sábado no empate a uma bola do Verona na deslocação ao terreno da Fiorentina, em jogo da 13.ª jornada da Liga italiana.

O médio defensivo, que capitaneou a equipa, apontou o seu segundo golo nesta campanha aos oito minutos, na conversão de um penálti.

A vantagem durou apenas 11 minutos, até novo penálti, apontado pelo sérvio Vlahovic, que restabeleceu a igualdade, com que terminou o encontro.

Na tabela classificativa da Serie A, o Verona é sétimo, com 20 pontos, tendo perdido a oportunidade de se colocar a um ponto dos lugares de acesso às competições europeias, enquanto a Fiorentina não ganha para o campeonato desde outubro e é 17.ª, com 11, no primeiro lugar acima dos postos de descida.