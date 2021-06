Miguel Veloso renova contrato com o Verona

O Verona anunciou esta quinta-feira a renovação por uma época do contrato do internacional português Miguel Veloso, até 2022, que vai cumprir a terceira época ao serviço do clube da Liga italiana.

"O Hellas Verona FC tem o prazer de anunciar a renovação do contrato de Miguel Veloso. O capitão vai continuar no clube na época 2021/22, naquela que será a sua terceira consecutiva com a camisola amarela e azul", refere o clube em comunicado.

O médio português, de 35 anos, disputou 57 jogos ao serviço do clube nas duas últimas temporadas, tendo apontado cinco golos.

Miguel Veloso, além do Sporting, já jogou também ao serviço do Génova e dos ucranianos do Dínamo de Kiev.