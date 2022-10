Verona anuncia saída do treinador Gabriele Cioffi

O Verona anunciou esta terça-feira a demissão do treinador Gabriele Cioffi, após o clube no qual alinha o português Miguel Veloso ter averbado a sexta derrota na Liga italiana, em que ocupa o antepenúltimo lugar.

"O Hellas Verona anuncia a saída de Gabriele Cioffi do cargo de treinador da primeira equipa. O clube gialloblù agradece a Cioffi e ao seu staff pelo trabalho desenvolvido", refere a curta nota divulgada no site oficial do emblema italiano, que no domingo perdeu por 2-1 na visita à Salernitana.

Este foi o quarto desaire seguido no campeonato e o sexto em toda a prova, na qual conquistou apenas uma vitória e dois empates em nove jornadas, ocupando a 18.ª e antepenúltima posição, em zona de despromoção, com cinco pontos.

Gabriele Cioffi chegou ao Verona no início da temporada, para substituir o croata Igor Tudor, que rumou ao Marselha. Logo no primeiro encontro oficial da época, os gialloblù foram eliminados da Taça de Itália, pelo Bari.