Verona com 10 casos positivos de Covid-19 na equipa principal

Oito jogadores e dois funcionários do Verona testaram positivo à covid-19, informou hoje o emblema da Liga italiana.

"Verona - Hellas Verona FC anuncia que, atualmente, dez membros da principal equipa (incluindo oito jogadores e dois funcionários), todos vacinados, testaram positivo para a covid-19, após testes específicos realizados nas últimas horas", pode ler-se no sítio oficial do clube na Internet.

De acordo com a curta nota, foram "ativados todos os procedimentos em conformidade com a regulamentação em vigor", sendo que o Verona está em "contacto permanente com as autoridades sanitárias competentes".

O clube no qual alinha o internacional português Miguel Veloso não revelou a identidade dos infetados, mas é certo que a equipa irá atuar desfalcada na quinta-feira, diante do Spezia, em jogo da 20.ª jornada da Serie A.