Aleksandar Kolarov renova com o Inter de Milão por uma temporada

O defesa sérvio Aleksandar Kolarov prolongou esta terça-feira a ligação com o Inter de Milão por uma época, até junho de 2022, informou esta terça-feira o campeão italiano.

"O FC Internazionale Milano tem o prazer de anunciar que foi alcançado um acordo para a prorrogação do contrato de Aleksandar Kolarov. O contrato do defesa sérvio, de 35 anos, vai até 30 de junho de 2022", escreveu o emblema milanês, no sítio oficial na Internet.

Em 2020/2021, o lateral esquerdo, internacional pela Sérvia em 94 ocasiões, realizou apenas 11 encontros pelos 'nerazzurri', que esta época vão ser orientados pelo italiano Simone Inzaghi.

O Inter de Milão é o terceiro clube transalpino que o experiente defesa representa, depois de ter vestido, entre 2017 e 2020, as 'cores' da Roma, onde foi opção em 132 partidas e anotou 19 golos.

Antes, atuou na Lazio, igualmente por três anos, entre 2007 e 2010, altura em que se transferiu para os ingleses do Manchester City, até 2017.