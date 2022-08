Inter Milão chega a acordo com Alexis Sanchez para a rescisão do contrato

O Inter Milão anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo com Aléxis Sanchez para a rescisão do contrato entre as duas partes, que era válido até junho de 2023, e o futebolista chileno deverá rumar aos franceses do Marselha.

"Gostaríamos de agradecer, sinceramente, a Alexis pelas três últimas temporadas em que envergou a camisola do nosso clube, durante as quais os nerazzurri conquistaram três títulos em Itália, e desejar-lhe, também, o melhor para a sua carreira futura", escreveu o Inter numa nota publicada no site do clube.

Segundo a imprensa italiana, o Inter Milão teria de pagar a Aléxis Sánchez, só em salários, cerca de sete milhões euros líquidos, mas adianta que terá havido um acordo entre as duas partes para o pagamento de uma compensação de cinco milhões de euros ao futebolista pela rescisão.

Chegado em 2019 ao Inter, Alexis Sanchez nunca se afirmou como titular, devido a várias lesões que contraiu durante as duas primeiras temporadas, mas foi o protagonista de um golo decisivo na época passada para a conquista da Supertaça de Itália, no último segundo do prolongamento frente à Juventus.

A sua saída do Inter, que se segue à do seu compatriota Arturo Vidal, era esperada há várias semanas devido ao regresso de Romelu Lukaku, sendo que, para o treinador Simone Inzaghi, Sanchez já era a quarta opção para o ataque, depois de Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa.

Entretanto, o presidente do Olympique de Marseille, Pablo Longoria, confirmou no domingo que está em negociações com Alexis Sanchez. "Tem um perfil de jogador que combina totalmente com o que queremos colocar em prática".