Alessandro Nesta, antigo defesa italiano, arrasou a exibição do Benfica frente ao Inter, na Liga dos Campeões, e elogiou a estratégia montada por Simone Inzaghi para a partida."Vi o jogo, o Benfica pareceu-me uma equipa de miúdos. Não me deu uma boa impressão, nem ao nível da gestão do jogo, provavelmente também graças ao Inter", explicou na 'BoboTV', uma transmissão feita em streaming na Twitch, intermediada por Christian Vieri."O Inter podia ter marcado mais alguns golos, mas a gestão da partida pelos nerazzurri foi correta e o resultado é merecido. O Inter jogou muito bem, está no caminho certo para a segunda mão, mas tudo pode acontecer no futebol", acrescentou Nesta.Recorde-se que o Benfica perdeu com Inter, por 2-0, na primeira mão dos quartos de final da Champions. As duas equipas voltam a encontrar-se quarta-feira, agora em Milão.