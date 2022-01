Alexis Sánchez 'dá' Supertaça ao Inter e deixa recado ao treinador: «Não me deixam jogar...»

Alexis Sánchez marcou ontem o golo, nos descontos do prolongamento, que deu a vitória do Inter na Supertaça de Itália, diante da Juventus, e no final da partida não se coibiu de mandar uns recados ao treinador, Simone Inzaghi, pelo facto de não lhe dar mais tempo de jogo."Que se passou? Amigo, os campeões são assim. Os campeões fazem coisas que os outros não fazem, quando mais jogam melhor ficam", disse o chileno, em declarações ao canal 'Mediset'.O avançado de 33 anos, que passou por clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, não ficou por aqui. "Nunca tive um momento negativo, o problema é que não me deixam jogar. Quanto mais jogar melhor fico. Hoje tinha uma fome incrível de ganhar. Esperava ser titular contra a Lazio... Sinto-me como um leão numa jaula, se me deixarem jogar, sou um monstro."Alexis Sancheaz recorda que passou pelo mesmo problema no Inter com Antonio Conte na época passada. "Ele dizia-me 'és o melhor', mas só me punha em campo nos últimos 20 minutos. Eu pedia para jogar mais porque assim sentia-me mal."O chileno foi titular apenas quatro vezes esta época na Serie A, com uma média de 35 minutos de utilização nos 13 jogos em que esteve presente.