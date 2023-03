Onana antecipa fase exigente com Benfica pelo meio: «Se existir medo, mais vale nem entrar em campo»

Apesar do mês exigente que o Inter Milão tem pela frente, com jogos contra Juventus e Benfica para o campeonato e Liga dos Campeões, respetivamente, André Onana sublinhou esta terça-feira que a equipa tem trabalhado de forma afincada com o intuito de conseguir bons resultados.

"Temos de jogar sempre sem medo. Se existir medo, mais vale nem entrar em campo. Espera-nos um mês difícil pela frente, mas nós preparamo-nos todos os dias para jogos como os que teremos contra Juventus e Benfica. Estou convencido que se trabalharmos no mesmo sentido que será um mês cheio de coisas positivas para nós", atirou o guardião internacional por Camarões, em entrevista ao 'Sport Mediaset'.

Um dos principais responsáveis pelo apuramento do Inter para os quartos de final, depois de uma exibição de gala frente ao FC Porto no Estádio do Dragão, e também em Milão, Onana considera que a coesão defensiva da equipa é consequência do trabalho coletivo e não um mérito meramente individual. "Significa que a nossa defesa está a ir muito bem. Um guarda-redes pode fazer muitas defesas, mas se não te qualificares o grupo acaba por não ter valor. Quando não sofres golos é fruto do trabalho coletivo, que vai desde o treinador até ao avançado e todos aqueles que estão no banco de suplentes. Para mim, é um grande orgulho ser o guarda-redes que um clube como este", disse.

O guarda-redes do Inter Milão lançou um aviso ao Benfica, próximo adversário na liga milionária, recordando que os italianos foram um dos responsáveis pela eliminação do Barcelona na fase de grupos da prova. "Merecemos mais respeito na Europa, tendo em conta que mandámos o Barcelona para a Liga Europa e defrontámos um grupo complicado [na Liga dos Campeões]. Temos mostrado que somos um grupo forte. Não interessa o que vai acontecer na próxima eliminatória, vamos defrontar o Benfica para ganhar. Quero ganhar todas as competições", terminou.