Antiga lenda do Inter aponta à sucessão de Inzaghi: «Gostaria de Conte ou Mourinho»

Alessandro Altobelli, ex-avançado do Inter, não tem dúvidas de que os dirigentes do clube italiano devem fazer regressar um antigo treinador, caso Simone Inzaghi deixe o comando técnico dos nerazzurri no final da época. Em entrevista ao 'Tuttosport', a antiga lenda do emblema de Milão mostrou-se, ainda assim, indeciso entre dois técnicos."Estou na dúvida entre Conte e Mourinho. Considero-os dois grandes treinadores, que já venceram no Inter e tenho a certeza que trariam mais troféus", referiu o antigo jogador italiano, que lamentou o atual momento da equipa italiana."O Inter tem um bom plantel, mas não estou tão satisfeito com os resultados. Não se pode perder nove jogos no campeonato. Em 27 jogos, é uma derrota a cada três partidas. Também não gosto do facto de sofrerem muitos golos. Não estão a mostrar o seu real valor", apontou.Certo é que um eventual regresso de Conte - atualmente no Tottenham - a Milão é também bem visto por outro ex-jogador do Inter. Antonio Cassano não tem mesmo dúvidas de que vai acontecer, caso os nerazurri não conquistem a Liga dos Campeões esta época."Se Inzaghi não vencer a Liga dos Campeões, vai saltar fora e estou convencido de que Conte voltará ao banco do Inter. Conte regressa ao Inter por 7/8 milhões de euros por três anos", afirmou na 'Bobo TV', acrescentando: "O Inter deve começar tudo de novo, Inzaghi tem sido muito mau. Conte corre o risco de ganhar o campeonato novamente, basta ter dois ou três reforços."