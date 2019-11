Conte e as dicas sexuais para os jogadores do Inter: «Façam o menos esforço possível»

Antonio Conte revelou esta sexta-feira em entrevista ao 'L'Équipe' que dá instruções de caráter sexual aos jogadores do Inter Milão e aconselha-os a fazerem "o mínimo de esforço" durante a época para melhorarem o desempenho em campo e evitar lesões.



"Durante a temporada, as relações sexuais não devem durar muito e devem exigir o mínimo de esforço possível", disse o italiano de 50 anos. "E devem fazê-lo, de preferência, com as respetivas mulheres porque se for com outras pessoas requer uma ação extra", acrescentou.



O técnico dos nerazurri procura acabar com a hegemonia da Juventus no campeonato italiano e assume que nada é deixado ao acaso na preparação dos jogos. "Competição para mim é uma batalha. Estou muito focado no facto de que, no final da época, só vai haver um campeão e faço tudo para que seja a minha equipa", admitiu Conte ao jornal francês.