Arturo Vidal e o polémico beijo no símbolo da Juventus: «Eu respeito os adeptos do Inter»

Arturo Vidal explicou nas redes sociais que "nunca quis" beijar o símbolo da Juventus. A polémica estalou em Itália depois de o chileno ter abraçado Chiellini ontem, antes do jogo com os bianconeri.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

"Eu nunca quis beijar o símbolo de outra equipa", escreveu o médio de 33 anos, no Instagram. "O que aconteceu foi um sinal de afeto para com um irmão que ganhei no futebol e com quem vivi anos maravilhosos enquanto estivemos juntos na mesma equipa", acrescentou Vidal, que jogou na Juventus durante quatro épocas."Eu respeito a minha equipa, os meus fãs e as pessoas que confiaram em mim para defender a história deste maravilhoso clube. Dou a minha alma por isso. Força Inter", finalizou.