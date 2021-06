Arturo Vidal hospitalizado com covid-19

Arturo Vidal, médio chileno do Inter Milão, está hospitalizado com covid-19 e, de acordo com o jornal 'Marca', foi diagnosticado com uma "amigdalite severa".





O jogador, que já tinha sido vacinado contra o vírus, já não estava a treinar com a equipa devido aos sintomas que tinha, mas, segundo um comunicado do clube, acabou mesmo por ser encaminhado para o hospital por ter dado positivo no teste à covid-19.Vidal falhará assim os dois compromissos da seleção chilena a contar para a qualificação para o Mundial'2022, frente a Bolívia e Argentina.