Çalhanoglu faz mira ao Benfica

Boas notícias para o Inter... para o Benfica nem por isso. O médio Hakan Çalhanoglu chegou a estar descartado da visita à Luz, mas afinal deve recuperar a tempo para jogar na 1ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, de acordo com a 'Gazzetta dello Sport'.

Peça crucial na formação orientada por Simone Inzaghi, o internacional turco, de 29 anos, saiu com uma distensão muscular no adutor da coxa direita na derrota (0-2) da sua seleção com Croácia, a 28 de março e as primeiras previsões apontavam para uma paragem de um mês. Contudo, a recuperação terá corrido melhor do que o expectável.

Assim, o médio, que leva 36 jogos esta época pelos nerazzurri, poderá mesmo encontrar Roger Schmidt, com quem trabalhou no Bayer Leverkusen. Ao invés, o central Skriniar continua a recuperar de um problema nas costas e falha a viagem a Lisboa. Hoje, o Inter defronta a Salernitana na Serie A e Inzaghi poupou o avançado Lautaro Martínez, uma das estrelas da equipa.