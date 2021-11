Casa de Arturo Vidal assaltada durante dérbi de Milão

A casa de Arturo Vidal foi assaltada durante o dérbi entre Inter e AC Milan no passado dia 7 de novembro. A informação é avançada este domingo pelo jornal italiano 'La Provincia di Como', que dá conta de que a vivenda do médio chileno, localizada em San Fermo, na região de Como, foi furtada durante a primeira parte do encontro, que teve início às 19h45 desse dia.A mesma fonte avança que os ladrões saltaram o muro da propriedade, tendo levado ouro e jóias. O grupo de criminosos conseguiu ainda levar um Mercedes, de cerca de 400 mil euros, um dos quatro carros que o médio do Inter tinha no pátio da casa.