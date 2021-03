Cassano e o Inter de José Mourinho: «Não jogavam futebol»

O Inter ganhou a Liga dos Campeões, o campeonato e a Taça de Itália em 2010 sob a liderança de José Mourinho, foi a última equipa italiana a conquistar a Champions, mas Antonio Cassano, antigo jogador transalpino, diz que a equipa não praticava bom futebol.





"Tenho de dizer, o Inter é o meu clube, ganhou a Champions há 11 anos, mas não jogavam futebol", disse o antigo avançado, de 38 anos, num debate na 'Bobo TV' onde se discutiam as várias formas de jogar futebol.Recorde-se que de uma época memorável no Inter, Mourinho assumiu o comando técnico do Real Madrid na época seguinte. Atualmente o português dirige o Tottenham.