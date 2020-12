Cassano está desiludido com fracasso europeu do Inter e não poupa Antonio Conte: «Fracassou»

Antonio Conte está a passar por um mau momento no Inter. As críticas acumulam-se, sobretudo depois do afastamento das competições europeias, mas o facto de Christian Eriksen não fazer parte das suas escolhas também o coloca na mira dos comentadores.





Antonio Cassano, convidado do show de Christian Vieri, comentou a participação da equipa na Liga dos Campeões. "Nestes seis jogos da Champions o Inter esteve sempre mal. Jogou sempre mal, sem ideias. Em Itália podes jogar com Romelu Lukaku, do ponto de vista físico ninguém está melhor do que ele, mas na Champions é preciso qualidade. O Christian Eriksen fez mais em cinco minutos do que o Nicolò Barella e Roberto Gagliardini. O Inter fracassou", disse o antigo avançado, de 38 anos.Cassano diz mesmo que Conte desvalorizou alguns jogadores. "O Milan Skriniar antes do Conte era um dos jogadores mais cobiçados da Europa e ele massacrou-o. Massacrou o Diego Godín, tratando-o mal. O Achraf Hakimi marcou alguns golos, mas para mim é um jogador diferente. Está confuso porque ele é o tipo de futebolista que tem de ser livre."O Inter foi eliminado da Liga dos Campeões e despediu-se da Europa, pois foi último no grupo B, com apenas uma vitória. Na Serie A é terceiro, a 5 pontos do líder Milan.