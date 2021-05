Conte despede-se do Inter: «Conseguimos quebrar a lógica da mediocridade»

Antonio Conte despediu-se esta quinta-feira do Inter nas redes sociais. O técnico italiano aproveitou uma publicação no seu Instagram para fazer um agradecimento especial aos adeptos, aos jogadores e à estrutura do clube, após a conquista da Serie A, 11 anos depois.





"Que percurso nestes dois anos! A cada dia, temos feito crescer em nós cada vez mais força, determinação, vontade e sacrifício, conseguindo quebrar a lógica da mediocridade que tantas vezes nos rodeia.Sem desculpas, apenas trabalho, trabalho e trabalho, aliado ao respeito e à educação.Trouxemos o Scudetto de volta ao Inter depois de 11 anos, mas acima de tudo trouxemos o Inter de volta ao lugar onde a história e a tradição merecem estar.Obrigado a quem tornou isto possível!Jogadores de futebol, funcionários, presidente, dirigentes e todas as pessoas que nos ajudaram e apoiaram nesses dois anos.Gostaria de dizer aos adeptos do Inter que, num período difícil para todos devido à pandemia, sempre sentimos o seu apoio, calor e proximidade.A imagem da taça do Scudetto erguida no anel mais alto de San Siro em comemoração, será algo que levarei sempre comigo!Obrigado!Antonio."