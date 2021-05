Conte desvenda segredo do Inter: «Podia ter-nos tornado presunçosos...»

O Inter conquistou o scudetto, no dia 2, e quebrou a longa hegemonia (nove anos) da Juventus. Antonio Conte revelou ao canal do clube que o ataque ao título ganhou músculo a 17 de janeiro, dia em que o Inter derrotou (2-0) a Juventus, no Giuseppe Meazza, a contar para a 18ª jornada da Serie A.





“Bater a equipa que dominava há tanto tempo o campeonato foi muito bom para a nossa autoestima. Podia ter-nos tornado presunçosos e sobranceiros, mas felizmente capitalizámos bem esse resultado e prosseguimos o nosso caminho”, contou Antonio Conte, que cancelou a conferência de imprensa de lançamento do duelo de hoje, em Turim, para não ter de responder a questões relacionadas com o seu futuro profissional. O treinador italiano não quer prestar declarações públicas sobre esse tema antes de se reunir com Steven Zhang, o presidente do clube de Milão.