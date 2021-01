Conte é expulso e acaba jogo em bate-boca com árbitro: «És sempre tu, Maresca»

Antonio Conte, treinador do Inter, foi expulso nos minutos finais do jogo no terreno da Udinese, que terminou com um empate a zero, com duras críticas ao árbitro principal da partida, Fabio Maresca.





Segundo relata a imprensa italiana, deste sábado, após receber ordem de expulsão o treinador do Inter terá gritado para o árbitro da partida: "És sempre tu, Maresca, és sempre tu. Até no VAR, és sempre tu", disse, referindo-se também ao jogo entre Inter e Parma, de outubro passado.O árbitro não terá ficado calado e terá respondido: "Tem de aceitar quando não ganha."Conte não gostou de ver só ser dado 4 minutos de compensação de protestou, recebendo ordem de expulsão. Também Gabriele Oriali viu o cartão amarelo.