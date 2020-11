Conte pede tempo no Inter Milão

A cumprir a segunda época no Inter, Antonio Conte pede tempo para ter o mesmo sucesso de José Mourinho ou Helenio Herrera, dois dos técnicos mais titulados da história do clube. “Sinto a responsabilidade de alcançar os resultados deles, mas não confundamos as diferentes fases histórias do clube. Tanto Mourinho como Herrera viveram realidades consolidadas no Inter, com equipas com homens que já tinham ganhado muito. É preciso tempo. Até o Liverpool de Klopp não ganhou nada nos primeiros quatro anos”, vincou.