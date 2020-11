Conte recusa comparações com Mourinho no Inter e lembra: «Klopp demorou 4 anos a ganhar»

Antonio Conte explica numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport' que a equipa que tem mãos atualmente no Inter não pode ser comparada com as que tinham José Mourinho e Helenio Herrera quando treinaram o clube italiano. E pede tempo.





"Sou teimoso, admito", disse o treinador dos nerazzurri. "Um objetivo é alcançado não só quando o adversário tem 11 jogadores à sua frente, mas também quando enfrenta a cultura, a identidade, um sistema de valores, a paixão e o coletivo. Os títulos e as taças são uma consequência disso. Sem cultura de vitória podes nunca alcançar o sucesso. E a cultura de vitória só pode ser conseguida com trabalho árduo."O treinador italiano tem sido comparado com José Mourinho e Helenio Herrera, dois dos treinadores mais bem sucedidos na história do clube. "As comparações são redutoras. Eu sinto a responsabilidade de alcançar os resultados deles. Mas não confundamos as diferentes fases históricas do clube, tanto o Mourinho como o Herrera viveram realidades consolidadas no Inter, com equipas compostas por homens que já tinham ganho muito. Pessoas com personalidade, habituadas à pressão, que assumiram a responsabilidade e nunca cometeram erros nos momentos decisivos.""O meu Inter também tem valores importantes, mas não quero confundir dimensões diferentes. Nós começámos muito mais atrás. Os adeptos têm o direto de sonhar, mas temos de perceber que a última época foi anómala e fizemos algo incrível graças aos erros dos outros. Acabámos a um ponto da Juventus porque, depois de garantirem o título, eles quebraram um pouco nos últimos jogos", acrescentou o técnico, que é o mais bem pago da Serie A."Ninguém te dá nada no futebol e até o Jurgen Klopp não ganhou nada nos primeiros quatro anos que esteve no Liverpool. Foi preciso tempo e algumas contratações importante em cada época para construir uma equipa que é uma das melhores do Mundo", constatou o antigo treinador do Chelsea.