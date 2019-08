Conte sem dúvidas: «Lukaku? Até ficou barato...»

Antonio Conte, treinador do Inter de Milão, está doido com Romelu Lukaku. O jogador belga, proveniente do Manchester United a troco de 65 milhões de euros, estreou-se a marcar esta 2.ª feira pela turma italiana, na 1.º jornada da Serie A, no 4-0 frente ao Lecce e o técnico decidiu fazer as contas do investimento feito no ponta de lança, destacando que nem foi assim tão caro.

"Não nos podemos esquecer que o Lukaku custou 65 milhões de euros que serão pagos em 5 anos. Por isso, quando as pessoas falam em grandes gastos financeiros, estão erradas. Não foi assim tanto. Até foi barato… Aliás, ele mostrou neste jogo os motivos que nos levaram a lutar tanto pela contratação dele", referiu à imprensa transalpina.

"Entrou no universo do Inter da melhor forma – com uma tremenda humildade. Ele é um gigante gentil, um gigante com um sorriso. Está preparado para fazer parte desta equipa", rematou o treinador.