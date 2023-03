D'Ambrosio: «Não digo que estou contente por nos ter calhado o Benfica mas há que ser realista»

Danilo D'Ambrosio, lateral-direito do Inter Milão, marcou presença esta quarta-feira na apresentação da 18.ª edição do torneio 'Amici dei Bambini', onde acabou por abordar o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, em que os nerazzurri vão defrontar o Benfica.

Apesar de não ter ficado contente com o resultado do sorteio, D'Ambrosio assume que o Inter Milão tem mais probabilidades de avançar para a próxima fase da competição milionária, uma vez que considera que os restantes adversários são equipas mais fortes do que as águias.





"Jogos a duas mãos exigem sempre muita energia. Todas as equipas que estão nesta fase são fortes. De forma geral, o sorteio não foi assim tão mau para nós. Não estou a dizer que estou contente por nos ter calhado o Benfica, mas temos de ser realistas, as outras equipas têm mais qualquer coisa que nós. Vamos jogar de igual para igual com os portugueses", disse, em declarações à imprensa italiana.Danilo D'Ambrosio assume sonhar com uma presença na final da Liga dos Campeões deste ano. "Podemos chegar lá, sim. É esse o nosso sonho. Existe sempre a diferença entre o sonho e a realidade. Temos de trabalhar muito para conseguirmos", assinalou.