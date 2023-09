Davide Frattesi vai desfalcar Inter diante do Benfica

O médio Davide Frattesi vai falhar os dois próximos jogos do Inter Milão, um dos quais na receção ao Benfica, na Liga dos Campeões, devido a lesão, informou esta sexta-feira o clube italiano.

De acordo com a nota divulgada pelos nerazzurri, os exames realizados hoje pelo jogador, de 24 anos, detetaram "fadiga muscular na coxa direita", pelo que o médio falhará o jogo de sábado, com a Salernitana, para a Serie A, e com os encarnados, na terça-feira, às 20 horas (hora de Lisboa), na segunda jornada do Grupo D da Champions.

Frattesi, que foi emprestado pelo Sassuolo esta época, soma sete jogos e um golo pelos vice-campeões europeus, mas apenas foi titular numa ocasião.

O Inter Milão divide a liderança da Serie A com o rival AC Milan, ambos com 15 pontos, quando estão decorridas seis jornadas da competição.