Diretor desportivo do Inter arrasa Lukaku: «Faltou-lhe educação e respeito»

Piero Ausilio, diretor desportivo do Inter, deu pormenores acerca das negociações falhadas com Romelu Lukaku no mercado de verão, quando os nerazzurri tentaram, depois de uma temporada de empréstimo no emblema italiano (2022/23), garantir a contratação em definitivo do avançado belga junto do Chelsea."Prefiro não falar sobre um jogador de outro clube, foi algo que nunca fiz nos últimos meses. Gosto de pensar no presente e no futuro, e o Romelu faz parte do passado. Ganhámos o scudetto com ele", começou por referir o dirigente italiano, antes de dar detalhes acerca das negociações que aconteceram no verão."É preciso haver educação e respeito. E da parte dele, foi algo que faltou. Quando um jogador não atende o telemóvel, é sinal que é preciso seguir em frente. O capítulo dele connosco está fechado desde o dia 8 de julho, lembro-me perfeitamente do dia. A [última] chamada com ele foi curta e determinante, depois de termos tentado falar várias vezes", concluiu.Recorde-se que Romelu Lukaku acabou por rumar à Roma de José Mourinho por empréstimo em agosto deste ano.