Diretor do Inter Milão confessa ter criado Instagram falso para seguir namoradas de jogadores

O diretor desportivo do Inter Milão fez uma curiosa e inesperada confissão esta quinta-feira, ao revelar ter criado uma conta de Instagram falsa para seguir os passos da companheira de um jogador dos milaneses. Sem divulgar de quem falava, Piero Ausilio assumiu ainda que essa mesma conta agora serve também para seguir os próprios jogadores e até futebolistas adversários."Vou confessar algo. Não tenho uma página minha no Instagram, mas criei uma, porque uma famosa mulher de um jogador me estava a criar problemas. Muitas coisas podem ser entendidas a partir das esposas e namoradas dos jogadores, incluindo as suas personalidades. E depois também sigo os jogadores, mesmo os de outras equipas. Mas criei este por causa de uma mulher que estava a criar-me problemas", disse Ausilio.O dirigente do Inter não revelou de quem falava, mas rapidamente as redes sociais apontaram o dedo a Wanda Nara, a famosa mulher de Mauro Icardi, jogador ítalo-argentino que atuou nos milaneses entre 2013 e 2020.