Dumfries já aprendeu a lição: nada de misturar frango com esparguete

No Inter Milão desde o início da época, o holandês Denzel Dumfries tem vivido uns primeiros meses de aventura italiana bastante positivos, mas nas últimas semanas acabou por arriscar algo que... podia ter-lhe corrido muito mal. Tudo porque decidir 'ofender' a instituição que em Itália é a chamada 'pasta'. Já todos sabemos que os italianos ficam de cabelos em pé sempre que alguém parte a esparguete antes de a cozinhar, mas há também outras coisas que os deixam particularmente irritados, como o holandês teve a chance de comprovar recentemente."A comida é algo muito importante. Há duas semanas ficaram todos chateados comigo porque misturei frango com esparguete e pesto. Para eles isso é um insulto à esparguete. Não vou voltar a fazê-lo", disse, entre risos, o jogador de 25 anos, numa entrevista à UEFA na qual lembrou ainda o dia em que o Inter Milão mostrou interesse pela primeira vez. "Aí percebi logo que era este o clube onde queria jogar. Temos uma grande equipa, jogamos de forma fantástica e divertimo-nos imenso. Estamos focados em ganhar, estamos no rumo certo e creio que vamos continuar assim".Quanto à esparguete... a lição está definitivamente aprendida.