Dybala escolhe proposta do Inter

Em fim de contrato com a Juventus, o argentino Paulo Dybala deverá trocar a equipa de Turim pelo rival Inter, que passou a ser a sua prioridade. De acordo com a ‘Gazzetta dello Sport’, as conversas com os nerazzurri convenceram o atacante de 28 anos, que terá a sua espera um salário de 6 milhões de euros anuais, mais prémios.