Dzeko esteve para ser substituído... mas marcou: «Vou perguntar ao treinador se estava bêbado»

O Inter foi na terça-feira a Florença derrotar a Fiorentina por 3-1 e assumiu provisoriamente a liderança da Serie A. Os nerazurri foram para o intervalo a perder, mas viraram o jogo no início da segunda parte e Edin Dzeko marcou o golo da reviravolta, aos 55 minutos, após Darmian ter feito o empate.

O avançado bósnio, que no verão trocou a Roma pelo atual campeão italiano, soma já quatro golos pelo Inter e ontem quase foi substituído antes de marcar, já que o treinador do Inter, Simone Inzaghi, estava preparado para colocar o chileno Alexis Sánchez no seu lugar. Após a partida, Dzeko reagiu com humor à situação. "Vou perguntar ao treinador se estava bêbado", atirou o jogador, de 35 anos, em declarações ao DAZN.



Aos 70', a entrada de Alexis Sánchez para a saída de Dzeko lá se concretizou e, brincadeiras à parte, o experiente avançado bósnio sublinhou a atitude do coletivo. "Conseguimos vencer e fizemo-lo como uma grande equipa, depois de termos sofrido na primeira parte. A Fiorentina está de parabéns pela forma como jogou, mas na segunda parte fomos melhores", disse Dzeko, que está "muito feliz por poder jogar ao lado de grandes jogadores".