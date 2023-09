É o guarda-redes mais baixo da Serie A ainda não sofreu golos: «Não merecia o tratamento que teve no Bayern»

O Inter é o único clube das cinco principais ligas que ainda não sofreu golos, muito por força do homem que tem na baliza: o suíço Yann Sommer, de 34 anos, que os nerazzurri contrataram por 6,75 milhões de euros ao Bayern Munique este verão.



Chegou com a missão de render Andre Onana, que rumou ao Manchester United, e não tem desiludido. Em três jornadas manteve a baliza do Inter bem fechada e é elogiado por todos em Itália. "Parecia difícil, mas em três jogos convenceu toda a gente com discrição e trabalho", escreveu a 'Gazzetta dello Sport'. "O Inter tem um novo guarda-redes, experiente e fiável."



Sommer é o guarda-redes mais baixo da Serie A, com 1,83 metros, mas Iker Casillas, citado pela 'Marca', minimiza a questão. "Para mim, a altura dos guarda-redes e dos jogadores não importa. Na Europa há muitos defesas pequenos. Se não és alto tens de fazer bem outras coisas. A explosividade, a impulsão, a valentia... são tudo aspetos fundamentais para compensar a falta de altura", considerou o ex-guarda-redes do FC Porto e do Real Madrid.



O selecionador da Suíça, Hakan Yakin, mostrou fé em Sommer mal o jogador assinou com o Inter. "Conheço-o muito bem. Treinei-o no Basileia é um jogador que precisa de confiança para render a 100 por cento", explicou à Sport1, acrescentando, depois, que a passagem do jogador pelo Bayern Munque não foi feliz. "Na última concentração falei com ele e não era o Sommer que conheço. Em Munique esteve sujeito a uma pressão extrema. Foi vítima de um mecanismo [de críticas] que só acontece no Bayern. Não merecia ser tratado assim."