Está decidido: Inter Milão coloca Eriksen no mercado

Contratado há um ano ao Tottenham como grande aposta no mercado de inverno, Christian Eriksen poderá estar a viver os últimos dias enquanto jogador do Inter Milão. Sem convencer, e em aparente rota de colisão com a equipa técnica comandada por Antonio Conte, o dinamarquês de 28 anos foi colocado no mercado e a ideia é transferi-lo já na janela de inverno. E não é um rumor. É mesmo algo já garantido.





"O Eriksen está no mercado, sim. O [Piero] Ausilio já o disse e eu reitero-o. Não é um castigo. Custou-lhe adaptar-se, não é por aí e esta é uma situação que não prejudica o seu profissionalismo. Temos, claro, de encontrar uma solução adequada", explicou Beppe Marotta, conselheiro da direção, à Sky Sport.Resta apenas saber quem poderá avançar pelo internacional dinamarquês, que há um ano custou 27 milhões de euros, um valor que não conseguiu justificar ao longo dos últimos meses. Foram 37 jogos e apenas 4 golos, mas acima de tudo atuações bem longe do esperado e do que tinha sido visto nos últimos anos no Tottenham...