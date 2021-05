'Gazzetta dello Sport' avança que Antonio Conte pode deixar o Inter nas próximas horas

Poucas semanas depois de garantir o título em Itália, Antonio Conte pode deixar o Inter nas próximas horas.





A 'Gazzetta dello Sport' escreve que o divórcio - que a acontecer será amigável - fica a dever-se ao desacordo do técnico relativamente aos cortes financeiros.Conte entende que não é possível manter um projeto ambicioso e competitivo, como o que lhe prometeram há dois anos, com reduções orçamentais, cortes nos salários e quebras no investimento em reforços.O Inter, à semelhança de muitos clubes na Europa, passa por problemas financeiros e teve recentemente de recorrer a um empréstimo.Mas Conte considera que para competir na Champions o Inter precisa de reforçar o plantel e fechar renovações importantes.Em Espanha já se fala na possibilidade de o treinador poder rumar ao Real Madrid. Zidane deve deixar os merengues em breve.