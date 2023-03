Giuseppe Marotta e o futuro de Lukaku: «Voltará ao Chelsea independentemente do seu rendimento»

Momentos antes de a bola começar a rolar no Estádio do Dragão, no duelo entre FC Porto e Inter Milão para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Giuseppe Marotta respondeu a algumas questões dos jornalistas presentes no recinto portista sobre a atualidade do clube mas também sobre o mercado de transferências. Sobre o último tópico de conversa, o CEO do Inter Milão deixou bem claro qual será o futuro de Romelu Lukaku, avançado que se encontra emprestado pelo Chelsea até ao final da temporada."O empréstimo foi feito para uma temporada, por isso voltará ao Chelsea independentemente do seu rendimento. Foi uma temporada anómala. Os problemas que temos também existem outras equipas a enfrentá-los, assim como aqueles que participaram no Mundial [do Qatar]. O Brozovic não é o Brozovic que já vimos. O Lukaku ainda não se encontrou. Não está ao nível que vimos dele em anos anteriores", atirou o líder dos nerazzurri, em declarações aos microfones da 'Sky Sports'.Sobre o duelo desta noite no Dragão, Giuseppe Marotta afirmou estar à espera de ver um jogo "agradável". "São jogos em que tem de se entrar com determinação. Os jogadores prepararam-se, mas acho que hoje será muito importante a concentração e a coragem que terão de ter em campo. Os jogos desta noite chamam a atenção de muitos. Creio que será um jogo agradável", acrescentou.De realçar que Romelu Lukaku começará a partida de hoje no banco de suplentes do Inter Milão.Pode seguirtodas as incidências do jogo.