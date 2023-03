Golo da Juventus deixou Inter Milão em fúria: «Inaceitável na era do VAR»

Simone Inzaghi mostrou-se muito agastado após o desaire do Inter Milão na receção à Juventus . Não tanto pela atuação da sua equipa, mas antes pela forma como a Vecchia Signora chegou ao único golo da partida, já que o técnico dos milaneses considerou que houve irregularidade na construção da jogada que culminou no golo de Filip Kostic."Tenho uma pequena sensação de desapontamento depois desta derrota pela forma como aconteceu. Dissemos que não voltaríamos a falar disto após o que sucedeu em janeiro com o Monza, porque algo grave tinha acontecido. Mas hoje aconteceu de novo. Sofremos um golo que é inaceitável na era do VAR. É ainda mais inaceitável e desrespeitoso ouvi-los dizer que não há imagens claras. Estamos irritados e pedimos respeito. É difícil falar do jogo depois disto. Vi 20 imagens que mostraram que era braço na bola", considerou o técnico, ao DAZN.Em causa, como pode ver no vídeo acima, está o toque de Adrien Rabiot com o braço na construção da jogada, algo que o árbitro e os VAR não consideraram suficiente para invalidar o golo.