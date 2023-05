Henrikh Mkhitaryan lesionado: dúvidas quanto ao tempo de recuperação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Henrikh Mkhitaryan está lesionado e ficará sob observação nos próximos dias. Quem avança a informação é o próprio Inter que publicou no site oficial, esta quinta-feira, a notícia de que o jogador arménio tem uma lesão muscular.Os exames realizados pelo médio esta manhã mostraram uma distensão muscular na coxa esquerda. Ainda que faltem 23 dias até à final da Liga dos Campeões, com o Manchester City, a natureza da lesão não permite afirmar a 100 por cento que o jogador retorne a tempo. Todavia, o prognóstico é positivo.Mkhitaryan é um jogador utilizado com bastante regularidade por Simone Inzaghi. Caso se confirme a indisponibilidade, a será uma baixa de peso para o jogo decisivo dos ‘nerazzurri’.