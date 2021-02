Icardi já deixou Milão há ano e meio mas continua a irritar os adeptos do Inter

Mauro Icardi foi uma grande figura no Inter Milão, mas a forma como saiu do clube italiano deixou uma ferida aberta. O avançado argentino atingiu um registo de 124 golos em 219 jogos pelos nerazurri, mas problemas com a direção do clube afastaram-o da equipa em 2019, até que acabou por sair para o Paris Saint Germain no verão desse ano. Uma rotura que deixou sequelas até hoje.





Esta quarta-feira, Icardi está debaixo de fogo dos adeptos do Inter e o motivo é bastante simples. Ontem, a Juventus de Cristiano Ronaldo eliminou os nerazurri nas meias-finais da Taça de Itália e o avançado argentino colocou "gosto" em várias publicações de jogadores dos bianconeri. CR7, Dybala, Chiellini e Bonucci foram alguns dos atletas da Velha Senhora que viram a aprovação de Icardi.Ora, estes simples gostos levaram à fúria da massa adepta do Inter Milão que entendem que Icardi ficou contente com a eliminação. Também uma publicação da sua companheira, Wanda Nara, acrescentou gasolina na fogueira. A modelo publicou no Instagram uma fotografia onde casualmente mencionou as cores da Juventus. "Hoje é tudo branco e eu vou de preto", escreveu. Mauro Icardi chegou a ser alvo da Juventus antes da sua saída para o PSG.