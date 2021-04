Inter coloca preço no passe de Lukaku: 120 milhões ou nada feito

O 'Corriere dello Sport' avança esta sexta-feira que o Inter vai ter de vender um ou dois jogadores no próximo verão, de modo a poder equilibrar-se financeiramente. E Romelu Lukaku é um dos futebolistas do plantel nerazzurri com mais mercado, ou não fosse ele o goleador da equipa, com 59 golos em 85 jogos realizados com a camisola do clube de Milão.





Com Barcelona e Manchester City interessados no belga de 27 anos, o Inter já fez saber que pretende 120 milhões de euros pelo passe do jogador.Lukaku chegou ao Inter em 2019, proveniente do Manchester United. Custou 80 milhões de euros mas rentabilizou-se, entretanto, em campo.Lukaku não é, todavia, o único jogador do Inter que está a ser seguido pelos grandes clubes europeus pois, segundo o mesmo jornal, o Atlético Madrid e o Bayern Munique estão interessados em Nicolò Barella.Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic, Christian Eriksen e Milan Skriniar também têm seguidores 'fiéis'.