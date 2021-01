Inter em crise financeira: tem salários em atraso e ainda não pagou Hakimi ao Real Madrid

O diário 'La Repubblica' revela que o Inter está com graves problemas financeiros, que impedem o clube de fazer face aos salários dos jogadores e da equipa técnica, bem como o pagamento das verbas acordadas com outros clubes no âmbito de transferências.





E um dos atrasos envolve o Real Madrid, pela contratação de Achraf Hakimi. Os nerazzurri tiveram de renegociar com o clube espanhol a data para o pagamento da primeira tranche, prevista para 30 de dezembro, pelo que os primeiros 10 milhões só serão pagos a 30 de março. O passe do defesa marroquino foi comprado por 40 milhões.O clube deve também, segundo o mesmo jornal, os salários de julho e agosto. A direção comprometeu-se com os jogadores a pagar até 16 de fevereiro, além de assegurarem que o clube vai cumprir os seus compromissos relativos a novembro e dezembro.Se a questão dos salários em atraso não for resolvida, o Inter sujeita-se a uma sanção que pode levar à perda de pontos, algo que a direção do clube de Milão tenta evitar a todo o custo.O Inter é segundo na Serie A, a três pontos do Milan. Hoje os nerazzurri recebem a Juventus.