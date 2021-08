Inter Milão contrata argentino Joaquin Correa

O futebolista argentino Joaquin Correa vai jogar no Inter Milão, por empréstimo com cláusula obrigatória de compra por 30 milhões de euros à Lazio, anunciou o emblema romano.

O avançado argentino, de 27 anos, vai reencontrar na formação milanesa o seu antigo treinador Simone Inzaghi, juntando-se no ataque dos campeões italianos ao bósnio Edin Dzeko, que têm a 'obrigação' de fazer esquecer o belga Romelu Lukaku, transferido para o Chelsea.

Em comunicado enviado à bolsa italiana, a Lazio detalha o negócio, que coloca Correa por empréstimo durante um ano no Inter Milão, a troco de cinco milhões de euros (ME), acrescidos de um milhão em bonificações, associado a uma cláusula de compra obrigatória de 25 ME.

Também o Inter confirmou a contratação do internacional argentino, que tem também nacionalidade italiana e já passou por clubes como Estudiantes de la Plata, Sampdoria e Sevilha, acrescentando que o avançado "assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025".