Inter Milão ganha ao Torino e mantém Juventus sob pressão

O Inter Milão venceu este sábado o Torino por 3-0, na 13.ª jornada, respondendo à vitória da Juventus contra a Atalanta e mantendo-se a apenas um ponto da formação de Cristiano Ronaldo.

A jogar fora de casa, a equipa orientada por Antonio Conte chegou à vantagem aos 12 minutos através do argentino Lautaro Martínez, que concluiu com sucesso um rápido contra-ataque, e vinte minutos depois foi a vez de marcar o defesa holandês Stefan de Vrij, que surgiu oportuno ao segundo poste a finalizar após um cruzamento de Cristiano Biraghi.

O intervalo chegou com o marcador fixado nos 2-0, mas o Inter não tirou o pé do acelerador e, aos 55, o belga Romelu Lukako fez o 3-0 final num remate cruzado rasteiro, depois de ser assistido pelo croata Marcelo Brozovic.

Com a vitória, o Inter Milão soma 34 pontos em 13 jornadas, ocupando a segunda posição da Serie A, a apenas um ponto da Juventus que, horas antes, arrancou uma vitória difícil no campo da Atalanta (3-1).

No outro jogo do dia em Itália, o clássico do futebol transalpino que colocou AC Milan e Nápoles frente a frente terminou empatado a uma bola. O mexicano Hirving Lozano fez o primeiro golo do encontro aos 24 minutos, através de um cabeceamento certeiro após uma bola que foi devolvida pela trave da baliza de Gianluigi Donnarumma.

Mas o AC Milan não demorou a responder e, apenas cinco minutos depois, o médio Giacomo Bonaventura lançou um míssil de fora da área e repôs a igualdade no marcador, com o 1-1 a manter-se até ao apito final do árbitro.

Após o empate, o Nápoles segue no sétimo lugar da liga italiana (20 pontos), enquanto o AC Milan continua mais abaixo na tabela classificativa, ocupando o 13.º posto com 14 pontos.

DN // NFO

Lusa/Fim